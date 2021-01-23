Biden Covid-19’dan etkilenenler için 2 kararname imzaladı: Aileler açlık çekiyor

23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:18

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Covid-19 salgını ve ekonomiye ilişkin kararnameleri imzalamayı sürdürüyor. Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden olduğu kadar iş dünyasından da destek aldığını belirtti.

Kararnamelerden biri, düşük gelir grubundaki ailelerin daha hızlı Covid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasını sağlarken, diğeri ise federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.

“ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgınının ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde negatif etkilediğini anlatan Biden, "Zor şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız" mesajı verdi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğini ve Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da giderek yükseldiğini vurgulayan Biden, "Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor, aileler açlık çekiyor, insanlar evlerinden çıkarılma tehlikesi yaşıyor ve işten çıkarılmalar yeniden artıyor. Hemen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.