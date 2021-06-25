BIden-Erdoğan görüşmesinin ardından TBMM’den ABD'ye ziyaret

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilk yüz yüze görüşmesinin ardından TBMM’den bir heyet de ABD’ye uzun süre sonra ilk kez bir ziyaret gerçekleştiriyor. TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin ağırlıklı olarak ABD Kongresi nezdinde yaptığı temaslarda Ankara-Washington ilişkilerindeki sorunların çözümü için “yol haritası” arayışı öne çıkıyor.

Brüksel’de yapılan NATO Zirvesi’nden sonra ABD ile parlamenter diplomasinin canlandırılması için de adım atıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AKP’li Akif Çağatay Kılıç ve komisyon üyeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ın içinde bulunduğu heyet, pazartesiden bu yana Washington’da temaslarda bulunuyor. Görüşmelerine ABD Ticaret Odası yetkilileriyle başlayan heyet, bugüne kadar ağırlıklı olarak Kongre’nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

CAATSA GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Maureen Cormack ile de görüşen Dışişleri Komisyonu üyeleri, ayrıca Atlantic Konseyi ve Brookings Enstitüsü’nün de aralarında bulunduğu ABD’li düşünce kuruluşlarıyla da bir araya geldi.

Washington temaslarında ABD Kongresi’nin Türkiye’ye Rus S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde uyguladığı yaptırımlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlu alanlar görüşülüyor. ABD’nin 11 Eylül itibarıyla Afganistan’daki askerini çekmesinden sonra Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme teklifi de görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre TBMM heyetinin Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmeleri olumlu bir havada gerçekleşti, buna karşın sorunlara ilişkin somut bir çözüm önerisi henüz ortaya çıkmadı. TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin, Washington’daki resmi temaslarını bugün tamamlaması ve hafta sonu Türkiye’ye hareket etmesi bekleniyor.