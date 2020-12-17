Biden gelmeden yapılan yaptırımlar endişe yarattı

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar açıklaması, ticareti geliştirme adımları atan iş dünyasında endişe yarattı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00
Biden gelmeden yapılan yaptırımlar endişe yarattı
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Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ekonomik ilişkilerin olumsuz etkilenmemesi için iki ülke yetkililerinden sağduyu beklediklerini açıkladı. Yalçındağ, şunları söyledi:

- Yaptırımların, Tu¨rkiye ile ABD arasındaki uzun ve köklu¨ ilişkiyi olumsuz etkilemesi ihtimalinden ötu¨ru¨ endişeliyiz. 

- Özellikle son yıllarda hızlanan ve gelişen ekonomik ilişkilerin bu durumdan ötu¨ru¨ gölgelenmemesi için tarafların gerekli özeni göstereceklerini ummak istiyoruz. 

- Tu¨rkiye ve Amerikan hu¨ku¨metlerinin her iki toplumun çıkarlarını gözeterek ortadaki sorunlara sağlıklı bir çözu¨m getirebileceklerine inanıyoruz. 

- Zira iki u¨lke arasındaki 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefinin ve “Serbest Ticaret Antlaşması” idealinin gerçekleşebilmesi, samimi ve sağduyulu bir yaklaşımla olur.


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