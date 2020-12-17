Biden gelmeden yapılan yaptırımlar endişe yarattı

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ekonomik ilişkilerin olumsuz etkilenmemesi için iki ülke yetkililerinden sağduyu beklediklerini açıkladı. Yalçındağ, şunları söyledi:

- Yaptırımların, Tu¨rkiye ile ABD arasındaki uzun ve köklu¨ ilişkiyi olumsuz etkilemesi ihtimalinden ötu¨ru¨ endişeliyiz.

- Özellikle son yıllarda hızlanan ve gelişen ekonomik ilişkilerin bu durumdan ötu¨ru¨ gölgelenmemesi için tarafların gerekli özeni göstereceklerini ummak istiyoruz.

- Tu¨rkiye ve Amerikan hu¨ku¨metlerinin her iki toplumun çıkarlarını gözeterek ortadaki sorunlara sağlıklı bir çözu¨m getirebileceklerine inanıyoruz.

- Zira iki u¨lke arasındaki 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefinin ve “Serbest Ticaret Antlaşması” idealinin gerçekleşebilmesi, samimi ve sağduyulu bir yaklaşımla olur.