Biden gelmeden yapılan yaptırımlar endişe yarattı
ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar açıklaması, ticareti geliştirme adımları atan iş dünyasında endişe yarattı.
Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ekonomik ilişkilerin olumsuz etkilenmemesi için iki ülke yetkililerinden sağduyu beklediklerini açıkladı. Yalçındağ, şunları söyledi:
- Yaptırımların, Tu¨rkiye ile ABD arasındaki uzun ve köklu¨ ilişkiyi olumsuz etkilemesi ihtimalinden ötu¨ru¨ endişeliyiz.
- Özellikle son yıllarda hızlanan ve gelişen ekonomik ilişkilerin bu durumdan ötu¨ru¨ gölgelenmemesi için tarafların gerekli özeni göstereceklerini ummak istiyoruz.
- Tu¨rkiye ve Amerikan hu¨ku¨metlerinin her iki toplumun çıkarlarını gözeterek ortadaki sorunlara sağlıklı bir çözu¨m getirebileceklerine inanıyoruz.
- Zira iki u¨lke arasındaki 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefinin ve “Serbest Ticaret Antlaşması” idealinin gerçekleşebilmesi, samimi ve sağduyulu bir yaklaşımla olur.
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