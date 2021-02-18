Biden göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra Netanyahu ile görüştü

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:18

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu’nun ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin "sıcak ve samimi" bir sohbet gerçekleştirdiği, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtildi.

Biden ve Netanyahu’nun görüşmede, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı "normalleşme" anlaşmaları da dahil olmak üzere İran ve diğer bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.