Biden göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra Netanyahu ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
ABD'de başkan seçilen Joe Biden, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Netanyahu’nun ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin "sıcak ve samimi" bir sohbet gerçekleştirdiği, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtildi.
Biden ve Netanyahu’nun görüşmede, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı "normalleşme" anlaşmaları da dahil olmak üzere İran ve diğer bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller