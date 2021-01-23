Biden, Ulusal Muhafızlar'ın görüntüleri için özür diledi
Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyduğu görüntülerin tepki çekmesinin ardından, ABD Başkanı Biden, birliğin komutanını arayarak özür diledi.
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi. BBC’nin aktardığına göre Biden, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.
JİLL BİDEN’DAN DA ÖZÜR DİLEDİ
First Lady Jill Biden da Ulusal Muhafızları, şahsen teşekkür etmek için askerlerden bazılarını ziyaret ederek, Beyaz Saray'dan getirdiği kurabiyeleri hediye etti.
First Lady, "Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize şahsen teşekkür etmek amacıyla bugün buraya gelmek istedim" ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.
Öte yandan 21 Ocak gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.
Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürmüştü.
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