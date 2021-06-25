Biden unuttu, Harris kulağına fısıldayarak hatırlattı

25 Haziran 2021 Cuma, 14:00

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’ın YouTube kanalında yayınlanan konuşmasında, Florida eyaletinin Miami kentinde onlarca kişinin enkaz altında kaldığı çok katlı bir binanın trajik çöküşünden bahsetmeyi unuttu.

HARRİS YETİŞTİ

Biden, konuşmasını bitirmeye çalışırken gazetecilere helikoptere binme zamanının geldiğini söyledi. Ancak o anda Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in birkaç cümle fısıldayarak Biden'a yaklaştığı görüldü. Miami’deki durumla alakalı da konuşması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Harris’e teşekkür eden Amerikalı lider, özür diledikten sonra Florida'daki durumdan bahsederek sözlerine devam etti.

Florida eyaletinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkılmıştı. En az bir kişinin öldüğü olayda, enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. Enkaz altında kaç kişi olduğu ise bilinmiyor.