Biden yönetimi, Assange'ın iade edilmesi talebinden vazgeçmedi
ABD Adalet Bakanlığı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ülkeye iadesi için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın göreve başlaması WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ülkeye iade edilme talebinde değişikliğe yol açmadı.
ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere yargısının geçen ay Assange'ı ABD'ye iade etmeme yönünde verdiği kararın iptali için girişimlerin süreceğini belirtti.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Basın Özgürlüğü Derneği tarafından Biden yönetimine hitaben dün yayımlanan ve ACLU, Uluslararası Af Örgütü ve Gazetecileri Koruma Komitesi gibi önde gelen örgütlerin de imzaladığı çağrıda şu ifade kullanılmıştı:
“Assange'a yönelik suçlamalar, suça konu edilen durumun rutin gazetecilik görevi olması nedeniyle basın özgürlüğünü tehdit etmektedir.”
NE OLMUŞTU?
İngiltere’de mahkeme, akıl sağlığı sorunlarını ve intihar riskini gerekçe göstererek Assange'ın ABD'ye iade edilmemesine hükmetmişti. Karar uzun süredir Assange'ın iadesine karşı çıkan dünya çapındaki insan hakları ve basın örgütleri tarafından zafer olarak nitelenmişti.
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