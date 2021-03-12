Biden yönetiminden Huawei'nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Çin Huawei Technologies Co'ya yeni kısıtlamalar getirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 09:40
Biden yönetiminden Huawei'nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar
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Joe Biden yönetimi, bu hafta şirketlerin Çin Huawei Technologies Co'ya satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Reuters'ın bilgi aldığı kaynaklar, değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberinde, bu adımlar "Biden yönetiminin ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetinin kara listesine aldığı Huawei'ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor" şeklinde yorumlandı.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, lisans bilgilerinin gizliliğe tabi olduğunu söyleyerek sorulara yanıt vermedi. Huawei sözcüsü de sorulara yanıt vermedi.


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