Biden'dan Erdoğan görüşmesine ilişkin yeni açıklama
ABD Başkanı Biden, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.
İki lider Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında görüşmüştü.
Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum" karşılığını verdi.
Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.
NATO'DAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ele alınan konulardan biri de Afganistan olmuştu. Zirvenin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havaalanı’nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz. Türkiye burada kilit rol oynuyor ancak henüz karar verilmedi” demişti.
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