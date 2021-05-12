Biden'dan beklenen İsrail açıklaması: "Kendini savunma hakkına sahip"
ABD Başkanı Joe Biden, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin olarak, "İsrail, kendini savunma hakkına sahip" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. AP'de yer alan habere göre Biden, devam eden Filistin-İsrail gerginliğine ilişkin olarak, "İsrail, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların yarattığı roket yağmurunun ortasında kendini savunma hakkına sahiptir ... Beklentim ve umudum, bunun bir an önce sonra ermesi yönündedir..." dedi.
2 GÜNLÜK SALDIRININ BİLANÇOSU
İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha yaşamlarını yitirirken, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere toplam 65 Filistinlinin yaşamlarını yitirdiği, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.
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