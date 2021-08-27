Biden'dan 'ölüm listesi' itirafı

27 Ağustos 2021 Cuma, 13:14

Politico'ya göre, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ABD'li yetkililer, cihatçı örgüte, ABD vatandaşlarının, yeşil kart sahiplerinin ve Afgan müttefiklerinin isimlerini verdi. Böylece o kişilerin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki Taliban'a ait bölgelere girmelerine izin verilecekti.

Kararın, Taliban'ın 11 Eylül terör saldırılarını takip eden savaş ve işgal sırasında ABD ordusuna ve diğer Batılı güçlere yardım eden Afganları vahşice infaz etmesine rağmen alındığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili Politico'ya verdiği demeçte, "Temelde, tüm Afganları bir ölüm listesine koydular. Bu dehşet verici ve şok edici. Kendinizi kirli hissetmenize neden oluyor" dedi. Yetkili ayrıca, "Buna rağmen, size gerçekten bir isim listesi olduğunu kesin olarak söyleyemem. Olmuş olabilir" diye konuştu.

"X SAYIDA İNSAN"

Biden, basın toplantısında, ABD ordusunun Taliban ile temasa geçtiğini ve "örneğin, bu otobüs 'X' sayıda insanla geliyor, aşağıdaki kişilerden oluşuyor" dediğini aktardı.

Açıklama, Taliban'ın potansiyel olarak risk altında olan on binlerce ABD müttefiki ile şüpheli Afgan "işbirlikçilerini" yakalamak için kapı kapı dolaştığının ortaya çıkmasından birkaç gün sonra yapıldı.

Politico, bu büyük "yanlış hesaplamanın" bu hafta başında Kongre Binası'nda gerçekleşen gizli bir brifing sırasında ortaya çıktığını söyledi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA...

İddialar ise şu şekildeydi:

"Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD birlikleri ile Taliban arasında havaalanında bir silahlı çatışma çıkmasını önlemek için Taliban ile koordinasyon içerisinde olunması gerektiğini savundular. Bu durum kapalı kapılar ardındaki toplantının hararetlenmesine neden oldu."

Politico, 15 Ağustos'ta Kabil'in düşmesinin ardından havaalanındaki ABD askerlerin ve diplomatik ekibin Taliban'a, ABD'nin tahliye etmek istediği kişilerin listesini vermeye başladığını söyledi.

"YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"

Bir ABD yetkilisi, "Beyaz Saray'ın Taliban'ın havaalanı dışındaki her şeyi kontrol etmesine izin vererek yarattığı güvenlik durumu nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Ancak binlerce vize başvurusu ve havaalanına gelen kişilerin sayısının artması ile, Dışişleri Bakanlığı'nın bu insanlara girişlerden bir süre uzak durmalarını söylediği ve Taliban'a verilen listelerde artık hiçbir Afgan'ın isminin yer almadığı bildirildi.

Yetkili Politico'ya verdiği demeçte, Çarşamba günü itibarıyle yalnızca ABD pasaportu ve yeşil kart sahibi kişilerin havaalanına kabul edildiğini ve tahliye için işlem gördüğünü söyledi.

Politico son olarak, ABD Merkez Komutanlığı sözcüsünün yorum yapmaktan kaçındığını söyledi.