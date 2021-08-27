Dünyanın izlediği açıklamada dikkat çeken an: Biden'dan büyük gaf

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:37

Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.



Biden'ın konuşması sırasında gazeteciler tarafından sorgulanmasına izin verildiğini ve bu durumun başkaları tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.







Biden konuşmasının devamında ise "Hanımlar ve beyler, bana bir liste verdiler. 'Kendisine söz vermem yönünde talimat aldığım' ilk kişi NBC'den Kelly O’Donnell" dedi.

Bu durum sosyal medyada, "Yoksa o soracağı soruyu, siz de cevabı biliyor musunuz?" türünden eleştirilere yol açtı. Biden'ın açıklamasıyla birlikte bir tür gizli danışıklılık durumu ortaya çıkmış oldu. Biden'ın bu sözleri gayri ihtiyari sarfettiği düşünülüyor.

Cumhuriyetçi kesimden bazı yorumcular, bu sözler üzerine Biden'ın bir kukla olduğunu ve gerçekten Beyaz Saray'dan sorumlu olmadığına dair düşüncelerini paylaştılar.

Fox News Channel'dan Greg Gutfeld, Biden'ın gafının ardından, "Ona kim talimat verdi? Taliban mı?" sorusunu yöneltti.

"ZOR BİR GÜN"

ABD Başkanı Biden, Kabil Havalimanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söylemişti.

Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, "Saldırı IŞİD olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok sivil de yaşamını yitirmiştir" demişti.

Biden ayrıca, Afganistan'dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirmişti.