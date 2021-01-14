Biden'dan Senato'ya Trump çağrısı

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:40

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Senato’ya çağrıda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, "Bugün Temsilciler Meclisi üyeleri anayasamızda kendilerine tanınan yetkileri kullandı ve başkanı sorumlu tutmak için suçlamalar getirdi" ifadesini kullandı.

Trump'a yöneltilen "isyana teşvik" suçlamalarına Demokrat ve Cumhuriyetçi her 2 partiden de destek verildiğini belirten Biden, sürecin Senato’da devam edeceğini kaydetti.

‘İŞLERİ GECİKTİRMEYİN’

ABD Senatosu’ndan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemelerini isteyen Biden, "Bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde. Senatonun anayasal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kilit pozisyonları onaylama, aşı programını ve ekonomiyi raya sokma gibi diğer acil işler ile de ilgilenmesini umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Senato’daki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu.