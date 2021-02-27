Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi önerisine onay

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:27

ABD Temsilciler Meclisi’nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

Sputnik’in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Amerikan halkı, hükümetin onlar için var olduğunu bilmeli" açıklamasında bulundu. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy ise "Hesapsızca para saçılmasından başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Paketin Senato’da da onaylanması halinde, vatandaşlara kişi başı bin 400 dolarlık yardım sağlanacak.