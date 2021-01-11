Biden’ın CIA Başkanlığı’na getireceği Burns kim?

11 Ocak 2021 Pazartesi, 16:04

ABD Kongresi tarafından başkanlığı tescil edilen Joe Biden, CIA direktörü olarak kıdemli diplomat William Burns'ü aday göstereceğini duyurdu. Eski Rusya ve Ürdün Büyükelçiliği yapan Burns’ün aynı zamanda Demokrat ve Cumhuriyetçi devlet yönetimleriyle beraber Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıllık bir deneyimi bulunuyor.

Biden tarafından yapılan ilk açıklamada, “Bill Burns, dünya sahnesinde ülkemizi ve vatandaşlarımızı emniyette ve güvende tutabilecek on yıllarca deneyime sahip olan örnek bir diplomat” ifadesini kullandı. Biden, “Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek” dedi.

2009 YILINDA TÜRKİYE’Yİ İÇEREN BİR MAKALE YAYINLADI

Trump yönetiminde dış politika analizine değindiği, “ABD en büyük yanıcı anına girdi” başlıklı makalesinde, “Eğer önümüzdeki 150 gün, Trump’ın görevdeki son günleri olarak sonuçlanırsa, yine de Amerikan dış politikasına çok fazla zarar verebilir” yorumunda bulunmuştu.

Burns, Trump’ın ABD’nin çıkarlarına verebileceği zararları hafife almanın yanlış olacağının altını çizmişti. Aynı makalede Burns, Türkiye’yi içeren şu ifadelere yer vermişti:

“Trump yönetimi, kurumlarıyla birlikte bu kırılgan dönem boyunca tek değil. Diğer liderler tarafından Trump’ın diktatörlük imrentisi fırsat olarak algılanmaya devam edecek. Vladimir Putin'i son Demokrat rakibinin altını oymaya davet eden Trump, Rusya’nın Belarus veya başka yerlerdeki krizlerde erişimini sınırlandırmak için gerekli olabilecek olan tutarlı bir yaklaşım ve müttefiklerle dikkatli bir koordinasyon gerçekleştirme becerisine sahiptir. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan’daki Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere başka otoriter liderler Trump’ın bu hoşgörüsüne güvenebilir ve ABD’den daha fazla yararlanma eğiliminde olacaklardır.”

2014 YILINDA TÜRKİYE’YE ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı yaptığı yıllarda William Burns, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşen Burns, Suriye krizi, Kıbrıs çözüm süreci ve terörle mücadele olmak üzere konuları ele alınmıştı.

Kaynak: AP/ The Atlantic Dergisi/ geçmiş haberler



