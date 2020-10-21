Biden’ın oğlunun bilgisayarı FBI’ın elinde iddiası
ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Çin ve Ukrayna'dakiler dahil yabancı iş anlaşmalarını ortaya koyan e-postaların bulunduğu dizüstü bilgisayarın FBI'ın elinde olduğu iddia edildi.
Üst düzey yetkililer, Fox News'e yaptıkları açıklamada, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen e-postaların olduğu bilgisayarın şu anda FBI tarafından incelendiğini söyledi.
Tartışmalı e-postaların "gerçek" olduğu ifade edilirken, FBI ve Adalet Bakanlığı içerisinden kaynakların, dizüstü bilgisayarın, Joe Biden'ı hedef alan bir Rus dezenformasyon kampanyasının parçası olmadığı değerlendirmesini yapan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe ile aynı görüşte olduğu ifade edildi.
FBI ise bilgisayarla ya da e-postalarla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi.
‘UKRAYNA MENŞEİLİ ŞİRKETİN İLİŞKİLERİNE MÜDAHİL OLDU’ İDDİASI
New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.
E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.
Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti.
Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü.
Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.
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