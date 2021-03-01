Biden’ın Suudi Arabistan hakkında açıklama yapması bekleniyor
ABD Kaşıkçı istihbarat raporunun ardından Suudi Arabistan hakkında bugün açıklama gerçekleştirecek.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığını gösteren ABD istihbarat raprounun açıklanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Suudi Arabistan'la ilgili bugün açıklama yapacağını belirtti.
Biden, veliaht prense karşı daha sert olmadığı için ABD'de bazı kesimler tarafından eleştirildi.
Biden, Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı olan Prens Salman'ı cezalandırıp cezalandırmayacağı konusundaki soru üzerine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yönelik genel olarak ne yapacağımızla ilgili açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" dedi.
Biden herhangi bir detay vermedi.
ADIM BEKLENMİYOR
Reuters’ın haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri yeni bir adım atılmasının beklenmediğini ifade ettiler. ABD cinayette rolü olduğuna inanılan bazı Suudi Arabistan vatandaşlarına vize yasağı ve yaptırımlar getirmişti.
Evlilik işlemleri için Ekim 2018'de evrak almaya gittiği sırada konsolosluk binası içerisinde öldürülen ve bedeni parçalara ayrılarak binadan çıkarılan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Prensi eleştiren yazılar yazmıştı.
Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporu, Prens Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini onayladığını gözler önüne sermişti.
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