Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanının Türkiye makalesinde 'Kürt açılımı' detayı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:40

13 Şubat 2018'de ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ve 2021'de göreve başlayacak olan Başkan Joe Biden'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan imzalarıyla yayınlanan makalede oldukça dikkat çekici detaylar mevcut.

"Türk ve Amerikan askerleri arasında bir zamanlar akıllara pek de gelmeyen doğrudan çatışma ihtimalinin endişe verici boyutlarda olduğunun" vurgulandığı makalede, PKK/PYD unsurları, örneğine sık rastlanmayan şekilde "ABD destekli Kürt askerleri" olarak tarif ediliyor. Öte yandan ABD hükümetine, Türkiye'ye yönelik "açık ve katı fikirli" bir yaklaşımı benimsemesi tavsiye ediliyor.

"NET BİR 'NOTA' VERİLSİN..."

Makalede ABD hükümetine ayrıca, "Etkili bir caydırıcı duruşla desteklenen, ve Türkiye'nin söz konusu tutumuna tahammül edilemeyeceğini işaret eden" net bir nota verilmesi tavsiye ediliyor; devamında da, "Ankara, Münbiç'e saldırmanın korkunç sonuçları oalcağını anlamalı ve Washington da buna hazırlıklı olmalı" ifadelerine yer veriliyor.

Makalede, Türkiye-ABD ittifakının Erdoğan döneminde kopma noktasına geldiği; Erdoğan yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları delmek için rekor çaba harcadığı; Suriye'deki gizli ABD üslerinin haritalarının Türk devlet ajansı AA tarafından ifşa edildiği; Papaz Brunson'un rehin alındığı ve son olarak Türkiye'nin, ittifakın ruhuna aykırı şekilde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı belirtiliyor. Makalede ayrıca, Türkiye'nin bütün bu fiilleri, iç kamuoyuna, "ABD emperyalizmine kahramanca direnişinin bir parçası olarak sunduğu" ifade ediliyor.

Edelman ve Biden'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, hükümetin o dönemki pozisyonunu yetersiz bulmuş olacaklar ki, bu tutumun, Erdoğan nezdinde, "ABD'nin, kendisine meydan okuyamayacağına yönelik inancını pekiştirdiğini" öne sürüyorlar.

'KÜRT AÇILIMI' ÖNERİSİ

Makalede, Türkiye ve ABD'nin o dönemki çatışma ihtimaline ilişkin olarak, "ABD birliklerinin bulunduğu mevzilere saldırması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar, Türkiye'ye açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verilmiş ve böylesi bir durumda Türkiye'ye yönelik 'katı yaptırımlar' uygulanması tavsiye edilmiş. Üstelik sadece ABD güçlerine değil, "ABD destekli Kürt güçleri"ne saldırılması durumunda da 'müttefikleri koruma kararlılığı' adına benzer bir sürecin işletilmesi gerektiğinin altı çizilmiş.

Öte yandan Türk hükümetine, "Türk-Kürt müzakerelerini yeniden rayına oturtmaya yardımcı olacak bir ABD teklifi sunulması" ve bu sayede, yeni bir "açılım sürecinin" başlatılmasına yardımcı olunması da tavsiye edilmiş.