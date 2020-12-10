BİK’in tebliğ ettiği ceza 55 güne ulaştı

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün hukuk sistemindeki sıkıntılara dikkat çekerek yargı reformuna ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen yargıyı muhalif basın üzerinde bir sopa olarak kullanarak sindirme, susturma çabaları devam ediyor. Basın İlan Kurumu’nun tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle gazetemize verdiği toplam 110 günlük ilan kısıtlama cezasının 28 günlük bölümü, kasım ayında gazetemize tebliğ edilmiş ve uygulanmaya başlamıştı. 27 günlük ilan kısıtlama cezası daha bu ay uygulanmak üzere gazetemize tebliğ edildi.

Gazetemize tebliğ edilen toplam ilan kısıtlama cezası 55 güne ulaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın şikayeti üzerine gazetemizde ve cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan “Doğrular korkuttu”, “Haber hakkını savunalım”, “TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TGS’den Cumhuriyet’e destek çağrısı: Haber hakkını savunalım”, “Altun yılda 3100 TL lira ödeyecek”, “İdari soruşturma açtınız mı”, “CHP Meclis’e taşıdı”, “Akşener: Balık baştan kokar”, “Basın özgürlüğüne yeni darbe”, “Olayların ardındaki gerçekHukuk önünde herkes eşittir”, “İhaleciler mahallesi”, “Kayıtlar açıklansın’’, “Zoraki ortaklık için baskı”, “Gazetemize açılan 2 milyon TL’lik davanın gerekçesini çürüten gelişme” başlıklı haberlerden dolayı 20 günlük basın ilan kısıtlama cezası gazetemize tebliğ edildi.

BİK Yönetim Kurulu’nun resen başlattığı incelemede ise cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan “Korkutan iddia: Cumhurbaşkanlığı hediye paketleri ile virüs yayıyor!’’ başlıklı haber için 2 gün süre ile ek göstergesinin kesilmesi cezası kesinleşti. Yine gazetemizde yayımlanan “Neredesin Z kuşağı” başlıklı köşe yazısı nedeni ile de 5 gün ilan kısıtlama cezası verildi. Toplamda 27 gün olan ilan kısıtlama cezasının bu ay uygulanacağına dair karar gazetemize tebliğ edildi.

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Basın İlan Kurumu’nun gazetemize yönelik ilan kısıtlamasına karşı okurlarımızın “dayanışması” büyüyerek sürüyor. Bugünden itibaren Cumhuriyet’e “dayanışma ilanları”yla güç veren gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızın sayfalarımızda yayımlanan ilanlarına dijital dünyadaki sesimiz www. cumhuriyet.com.tr’de de yer vereceğiz.