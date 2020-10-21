Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:20

Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, Kemal Ekşioğlu gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki durağı İstanbul oldu. Metan'ın organize ettiği kampın konuğu ise, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dı.

Medyaradar'ın aktardığına göre; Erdoğan burada 1994 yılında Moral FM'de radyoculuk yaptığı günleri anlattı. "Bilal Şener’in kibarcık diye bir tiplemesi vardı" diyen Erdoğan, "Bilal Şener, Kibarcık ve ben, üç kişi gibiydik. Masal okurduk. Telefon bağlantısı alırdık. Çocuklar bağlanırdı. Çocuklar şarkı, şiir söylerdi" ifadesini kullandı.

Radyoculuk aşkının engel tanımadığını belirten Erdoğan, radyoya 4 vesaitle gittiğini açıkladı. Kamp yapan radyocuların "Devam etseydiniz" sözlerine esprili bir cevap veren Erdoğan, "Devam etseydim size ekmek kalmazdı" dedi.

Bilal Erdoğan, 2011 yılında Moral FM'de konuk olduğu programda radyoculuğu, öğrenciliği nedeniyle bıraktığını ve o günlerin güzel bir hatıra olarak kaldığını söylemişti.