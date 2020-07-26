Bilal Erdoğan, harf devrimini eleştirdi

26 Temmuz 2020 Pazar, 12:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kendinizi anlatmayı düşünmediniz mi?" sorusuna, "Şimdi tabii bunları 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu gibi düşünüyorum. O dönemden sonra ne zaman gündem olsa ‘Kendine daha iyi tanıtman lazım’ dendiği zaman o işe ben girişemedim" yanıtını verdi.



"17 / 25 ARALIK'TAN ÇNCE YAPMALIYDIM" - VİDEO







CNN Türk'te "Hafta Sonu" programına konuk olan Bilal Erdoğan'a Hakan Çelik, "İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Arapça, çok dil konuşan bir insansınız, iyi de bir eğitim kariyeriniz var. Burada izleyicilerimiz ilk defa sizi televizyonda görmüş olabilir. Siz televizyona çok az çıkan bir insansınız. Belki de üçüncü program olmuş olabilir. Neden bu kadar az kendinizi anlatıyorsunuz? Çünkü gerek sosyal medya gerek geleneksel medyada Bilal Erdoğan dendiği zaman ortaya çıkan algıyla şu an Bilal Erdoğan arasına bir uçurum vardır. Biraz kendinizi anlatmamak yönünde kırgınlık, küskünlük, tepki mi, daha çok kendinizi anlatmayı düşünmediniz mi?" sorusunu sordu.

KARŞILIK GÖRÜLEMEYECEK İŞLER...

Bilal Erdoğan, "Şimdi tabii bunları 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu gibi düşünüyorum. O dönemden sonra ne zaman gündem olsa ‘Kendine daha iyi tanıtman lazım’ dendiği zaman o işe ben girişemedim. O farklı bir motivasyon gerektiriyor, oraya kafa yorma ve zaman gerektiriyor. İştigal ettiğim alanlar biraz işin mutfağı gibi görünen alanlar… Gençler yetişsin, kendi kültürünü sevsin, çocuklara burs verelim vs. Hep böyle yaygın reklamı yapılıp da karşılık görülemeyecek işler olduğu için…" değerlendirmesinde bulundu.

EN BÜYÜK ZORLUK...

Erdoğan, "Bazı şeyleri de eğitimimiz itibariyle karşılığını illa bu dünyada alacağımızı düşünmüyoruz. Doğru şeyleri yapalım, Ben PR’la işlere girdiğim zaman diğer işlerimi zehirler mi acaba diye kaygıya giriyorum. Elbetteki bir Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmak, böyle bir ailenin üyesi olmanın da getirdiği birçok komplikasyonlar, zorluklar var. En büyük zorluk ben 'Cumhurbaşkanı’nın oğlu olsa yapardım' dediği her şeyi bizim üzerimize boca ediyor" diye konuştu.

GELİŞMENİN ALFABEYLE ALAKASI YOKMUŞ - VİDEO







Harf ve kıyafet devrimlerini hedef alan Erdoğan, "Ben ilkokulda okuduğum yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman bunu belki sorgulamamıştım ama sonradan düşününce o zaman Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş. Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş. Sonra başka ülkelere bakıyoruz kıyafetini değiştirmeden gelişen ülkelerde var. O zaman niye kıyafet değiştirmeyi gelişmeyle irtibatlandırmışız. Yani şekil olarak değişmenin ruh olarak değişmeyle ilişkisi öyle sanıldığı gibi kolay değil" ifadelerini kullandı.







