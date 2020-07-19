Bilal Erdoğan'ın şampiyonluk sevinci

19 Temmuz 2020 Pazar, 23:52

Medipol Başakşehir, bugünkü HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

KASASINA 413 MİLYONU KOYACAK

Süper Lig’deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL’yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi’nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı her puana karşılık UEFA’dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek.

Bilal Erdoğan Başakşehir'i tribünden izledi ve sonrasında şampiyonluk kutlamasına katıldı.