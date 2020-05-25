Bildirici’nin ‘günlük 230 Avro harcırah alıyorlar’ dediği RTÜK üyeleri, yurt dışında 32 etkinliğe katıldı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:01

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici Cumhuriyet'e verdiği röportajda, dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahlarını 230 Euro olarak açıkladı ve “Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dedi. RTÜK’nün 2019 faaliyet raporunda ise üyelerin son bir yılda yurt dışında katıldığı etkinlikler yer aldı.

