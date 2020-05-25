Bildirici’nin ‘günlük 230 Avro harcırah alıyorlar’ dediği RTÜK üyeleri, yurt dışında 32 etkinliğe katıldı
RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici'nin Cumhuriyet'e verdiği röportajda uluslararası toplantılarda günlük 230 Avro harcırah aldıklarını açıkladığı ve “Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dediği RTÜK üyeleri, 2019 yılında yurt dışında 32 etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. RTÜK üyelerinin gittiği ülkeler arasında Fransa, Mısır, Kore, Japonya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Belçika, Slovakya, Slovenya var.
RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici Cumhuriyet'e verdiği röportajda, dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahlarını 230 Euro olarak açıkladı ve “Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dedi. RTÜK’nün 2019 faaliyet raporunda ise üyelerin son bir yılda yurt dışında katıldığı etkinlikler yer aldı.
RTÜK üyeleri 32 etkinliğe katıldı ve gittiği ülkeler arasında Fransa, Mısır, Kore, Japonya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Belçika, Slovakya, Slovenya bulunuyor.
Geçen yıl RTÜK üyeleri Avrupa Konseyi’nin 7, Avrupa Birliği’nin 14, Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu’nun 2, Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu’nun 3, Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu’nun 3 etkinliğine katıldı.
RTÜK üyelerinin katıldığı diğer etkinlikler şöyle:
- 20 Haziran 2019 tarihinde Güney Kore Seul’de gerçekleşen Uluslararası Yayıncılık Ortak Üretim Konferansı.
- 15 Ekim 2019 tarihinde Lefkoşa’da, KKTC Yayın Yüksek Kurulu ile RTÜK arasında yapılan ortak toplantı.
- 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo (Chiba) şehrinde gerçekleştirilen, Inter BEE 2019 (International Broadcast Equipment Exhibition) Uluslararası Elektronik Ekipman Fuarı.
- 26 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından gerçekleştirilen toplantılar.
- 6 Haziran 2019 tarihinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilen, Avrupa Birliği'nin işbirliği ve desteğiyle yürütülen “COMPACT Projesi” kapsamında, Jozef Stefan Enstitüsü ve DATA araştırma şirketi tarafından düzenlenen "Sosyal medyayı düzenlemek gerekli midir? Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarla ilgili düzenlemelerin temel gerekçeleri ve uygulanabilirliği" adlı sempozyum.
- 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleştirilen Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Asamblesi.
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