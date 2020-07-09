Bilecik'te ayının saldırdığı adamı köpekleri kurtardı
Bilecik'te bir ayının saldırısına uğrayan vatandaşı, yanındaki köpekler kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesi Beşevler Hisarcık köyünde küçükbaş hayvanları otlatan İdris Coşkun, 2 hayvanı parçalanmış şekilde buldu.
Hayvanları incelediği esnada çalıların arasında bir ayının saldırısına uğrayan İdris Coşkun'u, yanında bulunan köpekler kurtardı.
Köpeklerin ayıya saldırması sonucu ayı kaçarken, İdris Coşkun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Osmaneli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Coşkun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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