Bilecik'te gölete düşen anne ile kızı boğuldu
Bilecik'te gölet kenarında piknik yaptıkları sırada suya düşen kızı ile onu kurtarmak isteyen annesi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyündeki göletin kenarında piknik yapan Cevahir Gül Solmaz (14), gölete düştü. Kızını kurtarmak isteyen anne Dursun Solmaz da (35) kızının ardından gölete atladı.
Anne ve kızın suda kaybolmasıyla çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, suda ve gölet çevresinde arama çalışması yaptı.
Ekipler, anne ile kızın cesedini suda bularak olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı
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