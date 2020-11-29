Bilgi paylaşımı korkutacak: Hükümet 2008 yılından bu yana yedinci kez ‘varlık’la barışmaya çalışacak

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’nin “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 30 Haziran’da sona eren “varlık barışı” ya da “varlık affı”nın dumanı tüterken hem yurtiçi hem yurtdışındaki varlık sahipleri bir kez daha barışa davet edildi.

‘BORCA BATIK’ VURGUSU

Bu düzenlemenin bir öncekiyle temelde aynı kapsamda olduğunu belirten EY Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman, “Ancak en önemli fark bu kez başvuranlara bir mali yükü yok. Diğer bir deyişle bildirilen varlıklar için hiçbir vergi ödenmeyecek ve bu bildirimler nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacak” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, yurtiçinde bulunan fakat gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında olmayan “para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar” kayıtlara alınmak şartıyla kapsamda yer alacak. Kahraman’a göre, düzenleme birçok kurumlar vergisi mükellefinin TTK 376 kapsamındaki “sermaye kaybı veya borca batık” olma durumundan çıkmalarına yardım edebilir.

Yeni düzenlemenin özellikle yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde artışa yol açabileceğini belirten Kahraman, bunun nedeninin mevduat hesabı, yatırım kurumlarındaki belirli sermaye payları gibi finansal hesap bilgileriyle ilgili otomatik bilgi değişiminin bu yıl başlaması olduğunu söyledi. Kahraman şöyle devam etti:

“Küresel ölçekte başlayan bu paylaşımla vergide büyük veri (big data) oluşuyor. Bu bilgilerin kullanımı ile hangi gerçek kişinin veya kurumun yurtdışında ne tür varlığı var ve bu varlıklardan elde edilen getirilerin beyan edilip edilmediği sorgulanacak ve beyan edilmemişse bu getiriler üzerinden gelir ve kurumlar vergisi tarh ve tahsil edilecek. Ayrıca, vergi miktarı kadar ceza ve geciken her ay için faizi hesaplanacak. Dolayısıyla, finansal hesap bilgilerinin otomatik paylaşımı; 7256 sayılı kanun ile yapılan varlık barışıyla Türkiye’ye daha fazla yurtdışı varlık getirilmesi ile sonuçlanabilir. Çünkü Türkiye bu yıl 54 ülke ile karşılıklı bilgi paylaşacak. ”

SONUÇLARI BELİRSİZ

AKP hükümetleri, 2008 yılından bu yana, yeni uygulamaya giren de dahil yedi kez bu varlık aflarını yasalaştırdı. Hatta son uygulamanın yeni bir düzenlemeyle 6 ay uzatıldığı hatırlanırsa af sayısının sekiz olduğu da söylenebilir. Ancak elde edilen ve açıklanan sonuçlar hep tatmin edici olmaktan çok uzakta kaldı. Zaten sadece 5811 sayılı Kanun’la düzenlenen barışın sonuçları Gelir İdaresi tarafından internet sitesinde açıklandı. Zaman zaman ilgili bakanların açıklamaları ise çok yetersiz kaldı.

VERGİ VE CEZAYA YÜZDE 9.11 ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 9.11 (Ekim 2020 Yİ-ÜFE’sinin 12 aylık ortalaması) olarak uygulanacak. Vergi, harç ve cezalar bu oranda artırılacak. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Emlak vergisi artışları ise bu oranın yarısı kadar olacak.

2021 yılında bu uygulanacak orana göre, örneğin yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cep telefonları için 1839 lira yerine 2 bin 6 lira harç ödenecek.

PASAPORT 770 TL

Yine ehliyet harçları yüzde 9.11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, 6 aylık pasaport harcı 227 liraya, 1 yıllık pasaportlar 331, 3 yıllık pasaportlar 770 liraya çıkacak. Tapu harcı da 381 lira olacak. Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 144 lira olacak.