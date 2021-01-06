Bilic'in yolu Çin'e düştü

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:19

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’dan ayrılan Slaven Bilic, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan ile anlaştı.

Resmi açıklama yayınlayan kulüp, Hırvat teknik adamla 2022 sezonunun sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ta da görev yapan Slaven Bilic, doğum yeri olan Hırvatistan dışında dördüncü farklı ülkede görev yapmış olacak. 52 yaşındaki teknik direktör, daha önce Rusya’nın Lokomotiv Moskova, İngiltere’nin West Ham United ile West Bromwich Albion ve Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad-Jedah takımlarında çalışmıştı.