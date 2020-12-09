Bilim insanları açıkladı: Everest'in yüksekliği değişti
Everest'te gerçekleşen son ölçümlere göre, dağın bilinen yüksekliğinden 86 santimetre daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Yeni ölçüme göre Everest'in yüksekliği 8848.86 metre olarak kaydedildi.
Çinli ve Nepalli bilim insanlarının Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliği 8848.86 metreye çıktı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında yapılan ölçümlerin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
1954'TE ÖLÇÜLMÜŞTÜ
Everest'in yüksekliği ile ilgili veriler, günümüze kadar Hintli araştırmacıların 1950'li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Dağın yüksekliği ilk kez 1954'te ölçülmüştü. Sonradan birçok ölçüm yapılsa da bu ölçümde belirlenen 8 bin 848 metre, günümüzde de en fazla kabul gören ölçüm olma özelliğini koruyor. 1999'da zirvenin yüksekliğini GPS ile ölçen bir ekip, dağın yüksekliğine iki metre daha eklemişti. Ancak bu ölçüm sınırlı çevrede kabul görüyor.
2015'te Nepal'de meydana gelen büyük depremin ardından zirvenin yüksekliğinin değiştiği ve dağın yüksekliğinin azaldığı spekülasyonları yapılmaya başlamıştı.
Everest ile sınır komşusu olan Çin ve Nepal ortak ölçüm kararı alması ile birilikte tekrardan ölçüm gerçekleşti.
Bavyera Bilim Akdemisi'nden Christian Gerlach, ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulanmasının yanı sıra tektonik plakalardaki kayma, 2015'teki şiddetli deprem gibi nedenlerin de etkili olmuş olabileceğini kaydetti.
Gerlach, 2015'teki depremin Himalayalar'da yükseklik değişikliklerine yol açtığını, ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kar tabakalarının erimesinin de ölçümlerde etkili olabileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt
Video Haberler
- TBMM'de 'bedelli asker milletvekili' tartışması
- İstanbul'da kan donduran cinayet
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt