Bilim insanları açıkladı: Everest'in yüksekliği değişti

09 Aralık 2020 Çarşamba, 10:38

Çinli ve Nepalli bilim insanlarının Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yaptığı son ölçümlerde dağın yüksekliği 8848.86 metreye çıktı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında yapılan ölçümlerin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

1954'TE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Everest'in yüksekliği ile ilgili veriler, günümüze kadar Hintli araştırmacıların 1950'li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Dağın yüksekliği ilk kez 1954'te ölçülmüştü. Sonradan birçok ölçüm yapılsa da bu ölçümde belirlenen 8 bin 848 metre, günümüzde de en fazla kabul gören ölçüm olma özelliğini koruyor. 1999'da zirvenin yüksekliğini GPS ile ölçen bir ekip, dağın yüksekliğine iki metre daha eklemişti. Ancak bu ölçüm sınırlı çevrede kabul görüyor.

2015'te Nepal'de meydana gelen büyük depremin ardından zirvenin yüksekliğinin değiştiği ve dağın yüksekliğinin azaldığı spekülasyonları yapılmaya başlamıştı.

Everest ile sınır komşusu olan Çin ve Nepal ortak ölçüm kararı alması ile birilikte tekrardan ölçüm gerçekleşti.

Bavyera Bilim Akdemisi'nden Christian Gerlach, ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulanmasının yanı sıra tektonik plakalardaki kayma, 2015'teki şiddetli deprem gibi nedenlerin de etkili olmuş olabileceğini kaydetti.

Gerlach, 2015'teki depremin Himalayalar'da yükseklik değişikliklerine yol açtığını, ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kar tabakalarının erimesinin de ölçümlerde etkili olabileceğini kaydetti.