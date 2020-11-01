Bilim insanları açıkladı: Horlamaya son verecek ilaç
Massachusetts merkezli ilaç şirketi Apnimed, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nu (OSAS) tedavi etmesi amaçlanan AD109 adlı bir hapı test ediyor.
Bu sendrom, uyku sırasında üst solunum yolunda tekrarlayan daralmalar veya tıkanmalar nedeniyle kişilerin nefes almada güçlük çekmesine ve hormalamasına neden oluyor.
Günde bir kez alınması tavsiye edilecek hapsa OSAS hastalarında horlamayı azalttığı tespit edilen iki ilaçtan oluşuyor.
2018’de Boston’daki başka bir araştırma ekibi, 20 kişi üzerinde yürüttükleri çalışmada, atomoksetin ve oksibutinin adlı iki ilacı alan her bir hastanın horlama seviyesinin en az yüzde 50 azaldığını keşfetmişti.
Independent Türkçe'nin Vice.com’dan aktardığına göre Apnimed’in yeni hap üzerinde yürüttüğü çalışmanın ilk aşaması, olumlu sonuç verdi ve ilacın yan etkiye neden olmadığını ortaya koydu.
Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlaç, mevcut tedavi standartlarının temel sınırlamalarını karşılayacak, güvenli, etkili ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır."
Öte yandan Apnimed’in çalışması, henüz ilk aşamada ve uzmanlara göre hapın ne kadar etkili veya güvenli olduğunu belirlemek için erken. Deneylerin ikinci aşaması bu yıl sonunda başlayacak.
Halihazırda uyku apnesinden mustarip kişilerin tedavisi için solunum yollarına hortum ve maske aracılığıyla sabit bir hava akışı sağlayan Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı cihazı kullanılıyor.
Daha hafif vakalar içinse egzersiz yapmak ve sigaradan kaçınmak gibi sağlıklı yaşam önerileri veriliyor.
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