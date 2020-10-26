Bilim insanları bugüne dek kaydedilen en kısa zaman aralığını ölçtü
Alman bilim insanları, bir ışık parçacığının tek bir hidrojen molekülünü geçmesinin ne kadar sürdüğünü tespit ederek, şimdiye dek kaydedilen en kısa zaman aralığını ölçmeyi başardı. Çalışmanın sonuçları 16 Ekim'de Science dergisinde yayınlandı.
Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nden bilim insanları, Berlin'deki Max Planck Topluluğu bünyesindeki Fritz Haber Enstitüsü ve Hamburg'da bir parçacık hızlandırıcı olan DESY aracılığıyla yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, bir ışık parçacığının tek bir hidrojen molekülünü geçmesi 247 zeptosaniye sürüyor ve zeptosaniye, saniyenin milyarda birinin trilyonda birine tekabül ediyor. Bu da bir ondalık virgül ve 20 sıfırın arkasına yazılan 1 rakamına eşdeğer.
Bilim insanları tarafından elde edilen ve fizikteki en kısa zaman aralıklarını ölçmeye yönelik küresel çabaların bir sonucu olan bulgular, fotoelektrik etki olarak bilinen rasksiyon aracılığıyla atomik değişiklikleri kesin olarak ölçmenin bir yolunu sunuyor.
ÇALIŞMALARIN GEÇMİŞİ
Bu alandaki araştırmaların başlangıç tarihi 20. yüzyılın başına rastlıyor. İlk olarak 1905'te Albert Einstein, bir fotoelektrik etki teorisi sundu. 1999'da ise Mısırlı kimyager Ahmed Zewail, moleküllerin şekillerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için ultra kısa lazer darbeleri kullandı. Araştırması ile Nobel Ödülü kazanan Zewail, bu minik değişiklikleri femtosaniye cinsinden ölçtü; bir femtosaniye, saniyenin milyarda birinin milyonda birine tekabül etmekteydi.
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