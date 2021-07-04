Bilim insanları duyurdu: Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik

04 Temmuz 2021 Pazar, 17:14

Görsel: NASA

Comet 46P/Wirtanen, iki buçuk yıl önce Dünya'dan tarihi geçişini yaparken alışılmadık miktarda alkol salıyordu. Bu, Hawaii'deki Maunakea'daki W. M. Keck Gözlemevi ile 46P/Wirtanen'i gözlemledikten sonra yürütülen en güncel kuyruklu yıldız bulgularından biri.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda bir kuyruklu yıldız bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı Neil Dello Russo, “46P/Wirtanen, bugüne kadar herhangi bir kuyruklu yıldızda ölçülen en yüksek alkol-aldehit oranlarından birine sahip. Bu bize Wirtanen'in oluştuğu erken güneş sisteminde karbon, oksijen ve hidrojen moleküllerinin nasıl dağıldığı hakkında bilgi veriyor" dedi.

KUYRUKLU YILDIZ NASIL OLUŞUR?

Keck Gözlemevi verileri de garip bir özelliği ortaya çıkardı. Normalde, kuyruklu yıldızlar Güneş'e daha yakın yörüngede döndükçe, çekirdeklerindeki donmuş parçacıklar ısınır, sonra kaynar veya süblimleşir, doğrudan katı buzdan gaza geçerek sıvı fazı atlar. Gaz çıkışı olarak adlandırılan bu süreç, komaya neden olur. Ve böylelikle; kuyruklu yıldızın çekirdeğinin etrafında parlayan dev bir gaz ve toz pelerini oluşur. Kuyruklu yıldız Güneş'e daha da yaklaştıkça, güneş radyasyonu komanın bir kısmını kuyruklu yıldızdan uzaklaştırarak kuyruklarını oluşturuyor.

Profesör ve Fizik ve Astronomi Bölümü başkanı yardımcı yazar Erika Gibb, “İlginç bir şekilde, komadaki su gazı için ölçülen sıcaklığın, çekirdekten uzaklaştıkça önemli ölçüde azalmadığını gördük, bu da bir ısıtma mekanizması anlamına geliyor” diye konuştu.

Gibb, birkaç olası açıklama olduğunu söylüyor. Biri, güneş ışığının çekirdeğe yakın yoğun komada bazı atomları veya molekülleri iyonize ederek yüksek hızlı elektronları serbest bıraktığı kimyasal bir reaksiyon olması. Bu süper yüklü elektronlar başka bir molekülle çarpıştığında, kinetik enerjilerinin bir kısmını aktarabilir ve komadaki su gazını ısıtabilirler.

Gibb, "Başka bir olasılık da 46P/Wirtanen'den katı buz parçalarının uçması olabilir" diyerek, şunları kaydetti:

"Bunu, NASA'nın EPOXI görevi sırasında özellikle Hartley 2 olmak üzere uzay aracı tarafından ziyaret edilen bazı kuyruklu yıldızlarda gördük. Bu buz parçaları çekirdekten uzaklaşır ve süblimleşir, komada daha fazla enerji açığa çıkarır.”

SIRADA NE VAR?

Bonev'in ekibi verileri incelemeye devam ediyor ve 46P/Wirtanen araştırmalarından elde edilen tüm bilgiler, kuyruklu yıldızın takip gözlemlerini yapmak için gelecekteki bir uzay görevi için zemin olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak.