Flörtte başarıya ulaşmak için ne yapılmalı?
Personality and Individual Differences (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) isimli bilimsel yayında yayımlanan bir çalışmada,katılımcılar flörtü etkin kıldığına inandıkları özellikleri listeledi.
Başarılı flört sanatı düşünülenden çok daha karmaşık.
İşte bu yüzden iki bilim insanı iyi bir flörtte nelere ihtiyaç olduğunu açığa çıkarmak için işe koyuldu.
Personality and Individual Differences (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) isimli bilimsel yayında yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar Menelaos Apostolou ve Christoforos Christoforou, Yunanca konuşan 487 katılımcıdan flörtü etkin kıldığına inandıkları özellikleri listelemelerini isteyerek açık uçlu anket yaptı.
Sonuçlar, Apostolou ve Christoforou'nun dürüstlük, saygı, gizem ve özgünlük dahil 47 esas özelliği tespit etmesini sağladı.
Çalışmanın ikinci kısmındaysa araştırmacılar, Yunanca konuşan 808 katılımcıdan her bir özelliğin kendileri üzerinde ne kadar etkili olacağını değerlendirmesini talep etti.
Araştırmacılar, sonrasında her bir özelliği daha geniş kapsamlı 9 kategoride sınıflandırdı.
"Sözel olmayan iyi bir davranış, zeka ve nazik bir yaklaşım sahibi olmak en önemli faktörler olarak değerlendirildi" diye yazan araştırmacılar, hangi özelliklerin en etkili görüldüğüne dair, cinsiyetler arasında da temel farklılıkların bulunduğunu belirtti.
Araştırmacılar, "Örneğin kadınlar nazik yaklaşımı kendileri üzerinde daha etkili olarak değerlendirirken, erkeklerse iyi görünümün daha etkili olduğunu hesapladı" ifadesini de kullandı.
47 özelliğin tamamını içeren listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
İşte araştırmacıların başarılı olarak etiketlediği 47 özellik:
1. Mizah
2. Zeka
3. İyi görünüm
4. Kibarlık
5. Dürüstlük
6. Bana karşı yoğun ilgi
7. Kelimelerle arasının iyi olması
8. Sebat
9. Saygı
10. İyi karakter
11. Özgüven
12. Özgünlük
13. Hoş tebessüm
14. Yaklaşım yöntemi
15. Geçimli olmak
16. Ortak karakter özellikleri
17. Cesaret
18. Aykırılık
19. İlginç kişilik
20. Cazibe
21. Ortak ilgi alanları
22. Eğitim
23. Şefkat
24. Letafet
25. İçinden geldiğince hareket etmek
26. Açık sözlülük
27. Güçlü bakışlar
28. Nezaket
29. Gizem
30. Harcamalarda rahat olmak
31. Güzel iltifatlar
32. Sabır
33. Romantizm
34. Tatlılık
35. Atılganlık
36. Kararlılık
37. Açıklık
38. İyi giyim
39. Bana dair şeyleri öğrenme ilgisi
40. Pozitif olmak
41. Bana bakış şekli
42. Neşe
43. Olgunluk
44. Hoş koku
45. Ciddiyet
46. İlişkide hızlı ilerlememesi
47. Sıradışı hobiler
Çalışmaya buradan ulaşılabilir.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- O isme kötü haber!
- Sınırda savaş hali
- Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
- Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
Video Haberler
- Ayşe Gökçe: Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Büyük korku ve panik yaşandı! Şişli'deki patlama anı
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- O isme kötü haber!
- Sınırda savaş hali
- Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
- Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı