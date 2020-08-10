Bilim insanları 'ideal maske'yi belirledi
Koronavirüs salgınının ardından pek çok ülkede zorunlu hale gele ‘maske’ ile ilgili dikkat çekici bir araştırma ABD'de yapıldı. ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, 14 farklı maske türünü inceleyerek ‘ideal’ maskeyi belirledi.
Duke Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan ve birçok ülkede zorunlu hale gelen yüz maskelerini karşılaştırdı. Bilim insanları hangi maskenin daha koruyucu olduğunu veriler ve özel takip sistemleriyle ortaya koyarken, günümüzde kullanılan 14 maske türünden hangisinin daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.
Genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 tipi maskelerin, konuşurken insanın solunum sisteminden çıkan damlacıkları durdurmadan en iyi araç olduğunu belirleyen bilim insanları, “3 katmanlı ameliyat maskeleri ve evde yapılabilen pamuklu maskeler iyi performans gösteren diğer ürünler” açıklamasını yaptı.
Bandanaların boyundan başlayarak ağzı ve burnu kapatmasının pek bir koruyucu özelliği olmadığını açıklayan bilim insanları, örgü maskelerin de insanları korumadığını tespit etti.
Öte yandan sokakta spor yapanlar tarafından tercih edilen boyunluk ve benzeri aksesuarların da etkisinin zayıf olduğu belirtildi. Bilim insanları, boyunluk takan insanların maske takmayan insanlardan daha fazla damlacık bıraktığını da dile getirdi. Uzmanlar, “Boyunluklar, solunum yolundan çıkan büyük boyutlu damlacıkları daha küçük hale getiriyor ve boyunluğun arkasından daha rahat çıkmasının önünü açıyor” dedi.
Araştırmayı ABD basınına yorumlayan bilim ekibinden Martin Fischer, “Özellikle kumaş maskelerin damlacıkları nasıl yaydığını görmek bizi aşırı şaşırttı. Biz insanların maske takmasını vurguluyoruz fakat lütfen işe yarayan maskeler takın. Evde yapılan pamuklu maskeler damlacıkları çok iyi durduruyor” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Düğün yapılan lüks otelde yangın paniği
- Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
- Grup Yorum konserine gitmek isteyenlere gözaltı
- Erdoğan uçuştayız dedi, yurttaş Kamikaze dedi
- Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Türkiye'ye kadın mücadelesi nefes aldıracak
- Konya'da iş yerinde patlama
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!