Bilim insanları keşfetti: Süt ürünleri 3 boyutlu yazdırmanın yöntemi

02 Ekim 2020 Cuma, 12:02

Yiyecekleri 3 boyutlu şekilde yazdırılması, farklı yazdırma yöntemleriyle uygulanabiliyor. Bunlar arasında, yaygın şekilde kullanılan seçici lazer topaklaştırma (SLS) ve sıcak eriyik çıkarma yöntemleri bulunuyor. Fakat bu yöntemler, belirli tip gıdalarda bulunan ve sıcaklığa karşı hassas olan besinlerle her zaman uyumluolmuyor. Örneğin süt, hem kalsiyum hem de protein bakımından zengin.

Ancak bu besinler sıcaklığa karşı hassas olduğundan; süt, yukarıda bahsedilen ve yüksek sıcaklık isteyen yazdırma yöntemleriyle 3 boyutlu yazdırmaya uygun değil.

Soğuk çıkarma yöntemi geçerli bir alternatif olsa da, yazdırılan yapıların dengede tutulması için çoğunlukla akışbilimsel düzenleyiciler veya katkı maddeleri gerektiriyor. Bu katkı maddelerini en uygun duruma getirmek, karmaşık ve sağduyu isteyen bir iş.

STTÜ’de çalışan araştırma takımı, bu kısıtlamaları ele almak üzere yazdırma mürekkebinin akışbilimsel özelliklerini değiştirmiş ve sadece bir süt ürünü kullanarak (süt tozu), sütün soğuk çıkarma yoluyla DIW 3B şekilde yazdırılabildiğini göstermiş. Araştırma takımı, süt tozunun yoğunluğu sayesinde akışbilimin su kullanılarak kontrol edilmesinin mümkün olduğunu ve böylelikle 3 boyutlu şekilde yazılabilen süt mürekkebinin basit şekilde formülleştirilebildiğini keşfetmiş.

Formülleştirilen süt mürekkebi üzerinde kapsamlı tarifler uygulanarak da maddenin akışbilimsel özellikleri analiz edilmiş ve en uygun yazdırılabilirlik sağlanmış.

Kaynak: popsci.com