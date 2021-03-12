Bilim insanları önerdi: 'Ay'a 6.7 milyon sperm örneği yollanabilir'
Farklı milletlerden biliminsanları 6,7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önerdi.
Farklı milletlerden biliminsanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay'a götürüp orada saklama önerisi geldi.
ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu’ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.
Amerikan medyası, IFL Science'a dayandırdığı haberinde, Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay’a taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.
Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunulduğunu ifade etti.
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