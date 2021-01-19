Bilim insanları sağlık okuryazarlığı eğitiminin önemini tartışacak

19 Ocak 2021 Salı, 14:12

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının konuk olacağı e-konferansta pandemi döneminde kritik bir önem taşıyan bilgi edinme, edinilen bilgiyi özümseme ve bu bilginin bilimselliğini ayırt edebilme gibi önemli noktalarda nasıl ilerleme kaydedilebileceği konuşulacak, başta çocuklarımızla olmak üzere bilimsel bilginin iletişiminin nasıl yapılması gerektiği ele alınacak.

Konferans ayrıca sağlıklı beslenmenin de temellerine odaklanan, bu yönde tavsiyeler ve son dönem çalışmaları paylaşacak konuşmacılarla boyut kazanacak. Konferans’a konuşmacı olarak katılan isimler arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Hünkar Korkmaz ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programlama ve Öğretim ana bilim dalı Prof. Dr. Günseli Orhon ve Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji ana bilim dalı Dr. Öğr. Üyesi Ece Varlık Özsoy, İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. H. Tanju Besler, yine Hacettepe Üniversitesi Profesörlerinden Meryem Uzamış Tekçiçek ve Prof. Dr. Hilal Özcebe, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Danimarka Aarhus Üniversitesi’den Prof. Dr. Karen Wistoft, ABD Arizona Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Betül Czerkawski ve ABD Nebraska Üniversitesi’den Prof. Dr. Julie Thomas yer alacak.