Bilim insanları uyardı: 439 yıl önceki 'Büyük Yangın' yeniden yaşanabilir
Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş Fırtınası'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu. Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.
1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.
Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadelerle anlatılmıştı:
"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."
Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.
Bilim insanları bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.
1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.
O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.
Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.
Video Haberler
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Hulusi Akar’a ‘Atatürk’ün adı neden çıkarıldı?’ sorusu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'ye gölge düşürdü