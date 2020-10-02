Bilim insanları uyardı: Okyanuslar daha durağan hale geliyor
Pazar günü yayımlanan bir çalışmaya göre küresel ısınma, yüzey sıcaklıklarını artırıp okyanusların emebileceği karbon miktarını azaltarak, okyanusları daha durağan hale getiriyor. Bilim insanları, bulguların “derin ve can sıkıcı” sonuçlar oluşturabileceğini söyleyerek uyarıyor.
İnsan kaynaklı iklim değişikliği, gezegenin her yerinde yüzey sıcaklıklarının artmasına sebep oldu ve atmosferde istikrarsızlığa yol açarak, fırtına gibi olağanüstü hava olaylarını çoğalttı.
Fakat yükselen sıcaklıklar, okyanuslarda farklı bir etkiye sahip: Araştırmacılara göre ısınan yüzey ile alt kısımlarda bulunan oksijen yönünden zengin, daha serin suların karışmasını yavaşlatıyor.
Bu okyanus “katmanlaşması”, oksijen ve besin taşıyan derindeki suların artık eskisi kadar yüzeye çıkmayacağı anlamına geliyor. Yüzeydeki sular ise atmosferden eskisi kadar karbon çekmeyip, bunları derinlere gömmeyecek.
Uluslararası bir araştırma takımı, Nature Climate Change bülteninde yayımlanan raporda bu katmanlaşmanın, 1960’tan 2018’e kadarki sürede küresel olarak yüzde 5.3 kadar “önemli” biçimde arttığını keşfettiklerini söylüyor.
Büyük kısmı yüzeye doğru gerçekleşen bu katmanlaşma, büyük oranda sıcaklık artışlarına bağlanıyor.
popsci.com.tr'nin aktardığına göre; araştırmacılar bu sürecin, deniz buzlarının erimesiyle de kötüye gittiğini söylüyor; yani okyanus yüzeyinde daha fazla tatlı su (tuzlu sudan daha hafif) birikmiş oluyor.
Pennsylvania State Üniversitesi’nde iklim bilimi profesörü olan çalışmanın ortak yazarı Michael Mann, Newsweek dergisinde yayımlanan açıklamasında “görünüşte teknik olan bu bulgu, derin ve can sıkıcı sonuçlar barındırıyor” diyor.
Bu sonuçların arasında, okyanus yüzeyleri ısındıkça daha “şiddetli ve yıkıcı kasırgaların” oluşabilmesi de bulunuyor.
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