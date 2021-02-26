Bilim insanlarından 'beyni değiştiren' teknik: Korkuları yenmek mümkün olabilir
Japonya'dan bilim insanları, yapay zeka ve beyin görüntüleme teknolojisini birleştirerek yeni bir teknik geliştirdi. Bu tekniğin kişinin tercihlerini değiştirebileceği, kendisine duyduğu güveni artırabileceği ya da korkularını yenmesini sağlayabileceği belirtildi.
The Decoded Neurofeedback (Deşifre edilmiş sinirgeribildirim) adı verilen tekniğin travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete veya fobi gibi psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmede kullanılabileceği düşünülüyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bilim insanları tekniğin henüz herkeste işe yaramadığını söyledi. Veriler 5 farklı araştırmaya katılan 60'tan fazla kişiden elde edilirken başka uzmanların teknolojiyi geliştirmeye yardımcı olabileceğini umuduyla yayımladı.
'STRESTEN VE İLAÇLARIN YAN ETKİLERİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN'
Hakemli bilimsel dergi Scientific Data'da yayımlanan araştırmanın başyazarı, ATR Uluslararası Enstitüsü'nde (ATR) araştırmacı Dr. Aurelio Cortese, teknolojilerinin yeni tedavi yöntemleri deneyen hastalara büyük faydalar sağlayabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:
"Hastalar maruz kalma terapisinin getirdiği stresten veya ilaçların yan etkilerden kurtulabilir. Dolayısıyla The Decoded Neurofeedback tekniğini hızlıca geliştirmemiz çok önemli ve bu sadece daha fazla bilim insanının veriler üzerinde çalışması durumunda mümkün olacak."
Daily Mail'in haberine göre araştırma ekibi, teknolojilerinde yapay zekayla fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeyi (fMRI) birleştirdi. Bu sayede örneğin araknofobiden (örümceğimsi korkusu) mustarip bir kişi tarantula fotoğrafı gördüğünde, beyninin verdiği tepki incelenebildi.
Bilim insanları, söz konusu kişi tarantulayı her gördüğünde beyninin belirli bir şekilde tepki verdiğini tespit ederken veriler bilgisayarla kaydedildi.
Ancak bununla aynı görünen tepkiler de beynin doğal aktiviteleri sırasında ortaya çıkıyor.
Tepkiler korkuyla aynı anda gerçekleştiği zaman, katılımcılara para ödülü verildi.
En nihayetinde bu olumlu pekiştirmenin beyni değiştirdiği görüldü. Yani araknofibisi olan bir kişi örümcek gördüğünde farklı tepkiler vermeye başladı.
ATR'dan Dr. Mitsuo Kawato, araştırmaya dair şöyle konuştu:
"The Decoded Neurofeedback deneylerinde beyin görüntüleme, beyindeki aktiviteleri görüntüleme ve belirli bir hafıza ya da zihinsel duruma benzeyen karmaşık aktivite modellerini tanımlamak için kullanılıyor. Model her tespit edildiğinde, katılımcılara küçük bir ödül veriyoruz. Bunun gibi basit bir eylem, orijinal hafızayı veya zihinsel durumu değiştiriyor."
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