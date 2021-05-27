Bilim insanlarından uzaylıları bulmak için kritik adım
Bilim insanları karmaşık moleküler sinyalleri izleyerek Dünya dışı yaşam arayışına yardımcı olacak yeni bir sistem geliştirdi.
Bu yönteme Toplanma Teorisi (Assembly Theory) adı veriliyor; moleküllerin daha küçük parçalara ayırılmasını ve benzersiz parçaların sayısını belirlemek için kütle spektrometrisinin (renk spektrumunun incelenip ölçülmesi) kullanılmasını içeriyor.
Bu özgün parçaların sayısı ne kadar çoksa, karmaşık bir nesne olma olasılığı o kadar yüksek, ayrıca bir evrim sürecinden geçmiş olma ihtimali de aynı derecede fazla oluyor.
Bu teknik Dünya üzerinden uygulanamıyor fakat araştırmacılar biyo-imzaların veya yeni yapay yaşam biçimlerinin ortaya çıkışının saptanmasını sağlamak için yabancı gezegenlere fırlatılan görevlerde kullanılabileceğini söylüyor.
Şu anda, NASA'nın Viking Mars keşif aracı gibi taşıtlar yalnızca basit molekülleri tespit edebiliyor ve bunlar canlılarla ilişkili olmayan, doğal süreçlerle açıklanabiliyor. Fakat araştırmacıların deneysel olarak ölçülebilir ilk yöntem olduğunu iddia ettiği bu teknik, mevcut sistemi geliştirebilir.
Bilim insanları moleküler toplanma sayısını spektrometre yoluyla gözlemleyebildi, bu da onu hem hesaplanabilir hem de doğrudan gözlemlenebilir hale getirdi.
Glasgow Üniversitesi'nden Regius Kimya Profesörü Profesör Cronin, "Sistemimiz, yaşam tespiti açısından yanlışlanabilir ilk hipotezdir. Herhangi bir bolluk durumunda rastgele oluşamayacak karmaşık molekülleri, sadece canlı sistemlerin üretebileceği fikrine dayanır. Bu, yaşamı tanımlama sorununu atlamamızı sağlıyor: Bunun yerine kimyanın karmaşıklığına odaklanıyoruz" dedi.
Bu önemli çünkü yanlış pozitifler üretmeyecek bir yaklaşım geliştirmek, insanlık tarihinde yalnızca bir kez olacak bir olayı, yani Dünya'nın ötesinde yaşama dair ilk keşfi desteklemek için hayati önem taşıyor.
Bilim insanları uzaylı yaşam formlarının önceden düşünülenden daha fazla ortamda gelişebileceğine inandıkları için bu tür ilerlemeler hayati önem taşıyor.
Bu ay yayımlanan araştırma, mikroorganizmaların tamamen hidrojenden oluşan bir atmosferde hayatta kalabileceğini ve çoğalabileceğini gösteriyor ki bu, çok sayıda dış gezegende yaygın görülen bir şey.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Son ankette dikkat çeken 'Sedat Peker' detayı!