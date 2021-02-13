Bilim insanlarından yaşlılarda uyku bozukluğu uyarısı: 'Demans ve ölüm riskini iki kat artırıyor'

13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:13

Yaşlı yetişkinlerde uyku bozukluklarının ve yetersizliğinin demans ve ölüm riskiyle bağlantısı incelendi.



Hakemli bilim dergisi Aging'de yayımlanan araştırmanın başyazarı, Brigham ve Kadın Hastanesi Uyku ve Sirkadiyen Bozuklukları Bölümü'nden Rebeca Robbins şöyle konuştu:

"Bulgularımız uyku eksikliği ve demans riski arasındaki bağlantıya ışık tutuyor. Yaşlı bireylerin her gece yeterli uykuyu almasını sağlamanın önemini tasdik ediyor."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Robbins ve ekibi araştırma için, ABD'de gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Yaşlanma Eğilimleri Çalışması'na katılan yaşlılardan toplanan verilerden yararlandı. 2 bin 610 katılımcının, 2013 ve 2014'te uyanıklık, kestirme sıklığı, uykuya dalma süresi, uyku kalitesi, uyku süresi ve horlamayla ilgili sorulara verdiği cevaplar analiz edildi.

Katılımcıların söz konusu anketten sonraki 5 yıl içinde demans olup olmadığına ve hayatını kaybedip kaybetmediğine dair bilgiler de toplandı.

Uyku bozuklukları ve demans olma arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıktı. 5 saatten az uyuduğunu belirten yaşlılarda demans riskinin, 7-8 saat uyuduğunu söyleyen yaşlılara göre iki kat fazla olduğu belirtildi. Uykuya 30 dakika veya daha uzun sürede dalan kişilerde, demans riski yüzde 45 daha fazla oldu.

Uyanık kalmada sürekli zorluk yaşamak, sürekli kestirmek, uyku kalitesinin kötü olması ve gece 5 saat ya da daha az uyumaksa ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırmanın yazarlarından, Uyku ve Sirkadiyen Bozuklukları Bölümü Şefi Charles Czeisler, katılımcıların yaş ortalamasının 76 olduğunu söyledi. Araştırmanın uyku bozukluklarının, demans ve ölüm riskininin 4 ila 5 yıl içinde iki kat artmasıyla ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Araştırma ekibinden Stuart Quan ise şöyle konuştu:

"Araştırmamız, yaşlılarda çok kısa uyku sürelerinin ve kalitesiz uykunun demans olma ve erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Yaşlı yetişkinlerde sağlıklı uykuya daha fazla odaklanılması gerekiyor."