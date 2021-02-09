Bilim Kurulu rehberi güncellendi: Mutasyonlu virüse karşı iki yeni önlem
Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellendi. Buna göre; farklı mutasyon tespit edilen vakalar ayrı odalarda tutulacak. Mutasyonlu vakalarla temas eden kişilere 10 gün karantina uygulanacak. Karantina süre sonunda yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.
Rehbere eklenen maddeler şöyle:
“Varyant suşlar ile ilgili olarak;
Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir.
Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.
Varyant suşlar ile ilgili olarak;
Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”
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