Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Gıdalardan koronavirüs bulaşıyor mu?

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:58

Çin’in Tianjin kentinde bir firmaya ait dondurmada COVID-19 tespit edildi. Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesinin ardından gözler gıdalara çevrildi. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından yurttaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Kara "ekmekten koronavirüs bulaşır mı" şeklinde gelen soruya "Siz eliniz ile aynı noktaya götürür ve sonrasında da göz, burun veya ağzınıza götürürseniz risk olabilir ancak bu şekilde geçişi destekleyen bilimsel bir veri yok, elinizi yıkadığınız anda risk kalmaz" yanıtını verdi.

Dondurmada virüs tespit edilmesi hakkında açıklamada bulunan Kara, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi, Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" dedi.

SORULARI YANITLADI

Bu açıklama üzerine sosyal medya kullanıcıları merak ettikleri soruları Kara'ya yöneltti.

O sorular ve yanıtları şöyle:

-Gıda ile geçiş olmadı diyorsunuz ama bilindiği gibi Yarasa çorbasından yayıldığı söyleniyor!

Bu virüsün ana kaynağı yarasa ancak arada başka bir türe geçmiş ve o türden de insanlara bulaşmış gibi görünüyor. Ancak bu bulaş büyük olasılıkla o canlılarla yakın bulunma ile gerçekleşmiş gibi, ancak bugün hala kesin bilinmiyor.

-Hocam poşet, paket, kargo kolisi vb. bunlardan bulaş gösterildi mi dünya üzerinde Korona için? Çok konuşuldu tartışıldı bunu çok merak ediyorum doğrusu..

Bugüne kadar, kargo veya paket ile de virüs geçişini gösteren herhangi bir veri benim bildiğim veya görebildiğim kadarı ile yok,

-Diğer donmuş gıdalarda da risk yok degil mi hocam ?

Daha önce donmuş balık ürünlerinde de Çin'de tespit edildi, ancak benzer şekilde hiç geçiş gösterilmedi.

- Ateş Bey, aşı olduğumuz takdirde maske takımayı devam ettirmeli miyiz? Ayrıca 1. dozdan itibaren koruma sağlıyor mu yoksa 2. dozla birlikte koruma dönemi başlıyor mu? Ve bu koruma ortalama değeri ne kadar? Siz de oldunuz mu? Bir semptom yaşandı mı?

1. Korunmanın ikinci dozdan 7 gün sonra başladığını kabül ediyoruz

2. Maske takmaya devam etmeliyiz,

3. Ağır hastalık ve yoğun bakıma yatmadan koruma çok yüksek,

4. Kişisel olarak ben de istenmeyen etki olmadı

-Ateş hocam diğer ülkeler kronik hastaları ilk aşamada aşılarken siz neden kronik hastaları son aşamaya koydunuz? Merak ediyorum.

Zaman içerisinde hastalık ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş (diğer hastalıklardan daha ön planda) olduğu ortaya çıktığı için ve ayrıca çok uzun süredir büyüklerimizden en çok özveri istendiği için ilk öncelik doğal olarak büyüklere verildi.

-Hocam bu adamlar dondurmaya neden test yapmışlar?

Çin, Çin dışından gelen ürünlere ve kendi içerisinde de gıdalara rutin olarak tarama testleri yapıyorlar. Bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Ayrıca, Çin gıda tüketim farklılıkları ve çeşitliliği nedeni ile de test yapıyor olabilir.

EKMEKTEN GEÇER Mİ?

-Gıdadan geçmez diyorsunuz, peki ekmek satan kişi sigara içerken eli ağzına değiyor sonra elini ekmeğe değiyor , bu kişide koronavirüs varsa ben de eve gelince o ekmeği yersem bana koronavirüs geçer mi?

Öncelikle eğer 1. Süre çok kısa olursa, 2. Siz eliniz ile aynı noktaya götürür ve sonrasında da göz, burun veya ağzınıza götürürseniz risk olabilir ancak bu şekilde geçişi destekleyen bilimsel bir veri yok, elinizi yıkadığınız anda risk kalmaz.

-Yasakları ne zaman hafifletmeyi düşünüyorsunuz virüs öldürmezse yoksulluk öldürecek.

Bilim Kurulu, önerilerde bulunuyor, sayılarımızda azalma var, en kısa sürede kayıplarımızda azalma olması ise en büyük isteğimiz. Sayılarımızın azalması ile kısıtlamalarda basamak basamak kalkacaktır.







