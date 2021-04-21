Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının çocuklarda uygulanabilir tarafına geldik

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:33

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çevrim içi düzenlenen 'Küresel salgın döneminde çocukların ruh ve beden sağlığı' konulu programda velilerin sorularını cevapladı. Prof. Dr. Kara, koronavirüs salgınında çocuklarda bulaş hızının artmasıyla ilgili soru üzerine, bulaş hızında artış olduğunu; ama çocuklarda ayrıca artışın söz konusu olmadığını söyledi. Kara, "Bu hastalığın çocuklarımızda problem yaratma ihtimali çok düşük; ama toplum içerisindeki rakamlarımız çok büyüyünce istesek de istemesek de hasta olan çocuklarla karşılaşmaya başlıyoruz. Çocuklarımız da virüsü alabiliyorlar ve virüsü aldıkları şekilde de taşıyabiliyorlar. Burada önemli olan, bizim kurallarımızı koyarak, çocuklarımızı okula devam ettirip, okullarımızı mümkün olduğu kadar açık tutmamız" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA AŞILAMAYA BAŞLAMA TARAFINA GELDİK'

Prof. Dr. Kara, çocukların aşılanıp aşılanmayacağı konusuna ilişkin, "Aşıların çok güvenli olmasını istiyoruz. 'Çok güvenli' derken de milyon dozlar uygulansa bile istenmeyen yan etkileri olmasın, olabilecekse de yan etkileri çok az olsun, diye düşünüyoruz. Dünyada bazı çalışmalarda 12 yaşın üstünde koruyuculuğunu gördük. Şimdi 6 ay ile 12 yaş arası verileri görmeye başladık. Bizim ülkemizde de buna yönelik değerlendirme ve çalışmalarımız var. Böyle olunca da çocuklarda aşılamaya başlama tarafına doğru kayacağız" diye konuştu.

'BÜYÜKLERİMİZİN AŞI OLMASI GEREK'

Aşılamada istenilen başarının elde edilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Kara, "Şu anda aşıyı sunduğumuz halde bazı büyüklerimizin aşı olmada tereddüt yaşadıklarını ve biraz çekingen olabildiklerini görüyoruz. Hem kendileri için hem çocuklarımız için onların aşı olmaları gerekiyor. Bazen sadece bireyi korumak için değil toplumu ve toplumda çocuklarımızı korumak için aşı olmaları gerekiyor. Kurallara uyup da biz özellikle yaz aylarının avantajını da sağlayıp iyice rakamlarımızı aşağı doğru çekebilirsek okulların mümkün olduğu en yaygın şekilde açık olması için elimizden geleni yapıyor oluruz" dedi.