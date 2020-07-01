Bilim Kurulu üyesi Kara'dan yeni grip virüsü 'G4 H1N1' uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1' ile ilgili açıklama yaptı.
Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" ifadelerini kullandı.
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