Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün en çok görüldüğü alanları açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, son zamanlarda artmaya devam eden koronavirüs vakalarında son durumu değerlendirdi. Bulaştırma hızını artıran kafeler ve restoranları kapattıklarını söyleyen Özlü, asıl tehlikenin ev içi ziyaretler olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2020 Cumartesi, 00:28
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün en çok görüldüğü alanları açıkladı
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, CNN Türk’te katıldığı program sonrası koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemleri ve son durumu değerlendirdi.

Alınan tedbirlerinin sonuçlarını ancak önümüzdeki hafta sonu anlayabiliriz diyen Prof. Dr. Özlü, bu sonuçlar sonrası salgın seyrine göre yeni kararlar alınabileceğini belirtti.

KAMUSAL ALANLARI KONTROL EDEBİLİYORUZ AMA...

Kamusal alanları kontrol edebildiklerini ifade eden Özlü, “Şu anda restoran ve kafelerde paket servise geçilmiş gibi görünüyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkmıyor. Haftasonu yasağı da etkili gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

"EV İÇİ TOPLANMALAR TEDBİRİN GÜCÜNÜ AZALTIR"

Denetleyemediğimiz alanlar da var diyen Özlü, “ Evlerde kendi içinde toplanmaları bilmiyoruz. Yani restoranda ve kafede bir araya gelemeyenlerin evlerde toplanması, birlikte film seyretmesi, maç izlemesi ve sohbet etmesi bu tedbirlerin gücünü azaltacaktır. Vatandaşlar bu konuda bilinçli davranırsa, tedbirlerden sonuç alırız.” dedi.


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