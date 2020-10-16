Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi duyurdu: Başarılı olamadı

16 Ekim 2020 Cuma, 17:41

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından, Covid-19 tedavisinde kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını belirtti.

Yavuz'un paylaşımı şu şekilde:

''Covid-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı.Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.''

ANTİVİRAL NE DEMEK?

Antiviraller virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.