Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan: Her gün 1000 virüs bulaştıran kişi sayısı artıyor
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan, "Biz normalleşme dönemine geçtikten sonra vaka sayısını azaltamadığımızı gördüğümüzde yeni önlemler almamız gerekirdi" dedi. Ceyhan ayrıca, "Her gün 1000 virüs bulaştıran kişi sayısı artıyor" uyarısında bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan'dan son vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı değerlendirme geldi. CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Ceyhan, "Biz bu vaka sayılarını belirgin şekilde azaltmadığımız sürece bunlarla hep karşılaşacağız. Biz normalleşme dönemine geçtikten sonra vaka sayısını azaltamadığımızı gördüğümüzde yeni önlemler almamız gerekirdi. Test politikamızı değiştirmemiz gerekiyor ve günde en az 100 bin test yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:
"Yeni vaka sayısı 1200'e dayandı. Bu bizi ürküttü. Artış eğilimi var. Ondan önce de problem vaka sayısını aşağı indirememekti. Biz bu vaka sayılarını belirgin şekilde azaltmadığımız sürece bunlarla hep karşılaşacağız. Biz normalleşme dönemine geçtikten sonra vaka sayısını azaltamadığımızı gördüğümüzde yeni önlemler almamız gerekirdi. Bütün kontrolü maske ve mesafeye bırakmak sonuç vermedi. Tüm dünyada bu böyle oldu. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın hali ortada. Son haftada iyileşen hasta sayısı vaka sayısından az. Bu hastanelerdeki hasta sayısını azaltıyor ikincisi de bulaştırma potansiyelini arttırıyor. Her gün 1000 virüs bulaştıran kişi sayısı artıyor. Bu da endişe verici. Biz tanı koyarken biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim test sayımızı ve politikamızı değiştirerek daha fazla teşhiste bulunmamız gerekiyor. Bu kadar insanın bulunması kontrol edilmesi izole edilmesi zor. Günde en az 100 bin test yapmalıyız. Mesailere kademelendirme, toplanmalara sınırlama getirmeliyiz."
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