Bilim Kurulu üyesi Özlü: Kısıtlamalar gelebilir

14 Kasım 2020 Cumartesi, 22:16

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" ifadelerini kullanan Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" dedi.

"CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Tevfik Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz."