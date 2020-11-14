Koca’dan yeni İstanbul toplantısı: İmamoğlu'nun çağırılmamasından sonra yeni toplantıda katılımcılar 'azaltıldı'
İstanbul'da salgının seyri için gerçekleştirdiği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çağırmayan ve eleştirilerin odağı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni toplantıya İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nü de çağırmayarak olası eleştirilere karşı tedbir aldı.
22 Ekim’de koronavirüs salgınının etkisini artırması ardından İstanbul’da düzenlenen toplantıya kentin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çağırmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da bir toplantı daha yaptı. Koca, eleştirilerin ardından yapılan bu yeni toplantıya İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nü de çağırmayarak olası eleştirilere karşı tedbir aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul’da salgındaki son duruma dair toplantı yaptıklarını duyurdu.
Koca, şunları söyledi:
"İSTANBUL’DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık."
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